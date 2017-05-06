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Политика

В Баку состоялось заседание членов Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО - ФОТО 06.05.2017 20:22

6 мая прошло заседание членов Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО по случаю 25-летия установления связей между Азербайджаном и ЮНЕСКО.

В работе заседании в статусе почетного гостя приняла участие генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Открыв заседание, министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО Эльмар Мамедъяров отметил, что в течение 25 лет Азербайджан установил с ЮНЕСКО выгодные и плодотворные связи.

Министр подчеркнул, что благодаря деятельности Первого вице-президента, посла доброй воли ЮНЕСКО госпожи Мехрибан Алиевой сотрудничество между Азербайджаном и ЮНЕСКО вступило в качественно новый этап.

В этом контексте он проинформировал о том, что два памятника материальной культуры Азербайджана вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО, восемь номинаций – в список нематериального наследия организации, а одна номинация – в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.

Эльмар Мамедъяров сказал, что Азербайджан является активным членом четырех комитетов ЮНЕСКО, в нашей стране функционируют пять национальных комитетов по различным программам ЮНЕСКО.

Отметив, что Азербайджан является одним из доноров ЮНЕСКО, министр довел до внимания, что в соответствии с подписанным в 2013 году между Азербайджаном и ЮНЕСКО Рамочным соглашением наша страна финансирует проект ЮНЕСКО по образованию девушек в Африке.

Министр расценил как позитивный факт проведение многочисленных мероприятий в нашей стране по линии ЮНЕСКО и выразил уверенность в том, что сотрудничество и впредь будет успешно развиваться.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова поприветствовала членов Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО, довела до внимания, что сотрудничество между Азербайджаном и ЮНЕСКО вызывает удовлетворение. Она отметила особую роль Первого вице-президента Азербайджанской Республики госпожи Мехрибан Алиевой во всестороннем развитии связей между Азербайджаном и ЮНЕСКО.

Генеральный директор высоко оценила приверженность нашей страны к принципам ЮНЕСКО, усилия по поощрению целей и намерений организации на национальном и международном уровнях, реализации Целей устойчивого развития.

Ирина Бокова, коснувшись значения IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, который проходит в Баку также при партнерстве ЮНЕСКО, подчеркнула, что на Форуме обсуждаются актуальные темы для современного мира.

Встреча продолжилась обсуждениями и обменом мнениями с участием членов Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО.

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