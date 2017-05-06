Мы живем в мире, где миллионы людей страдают от голода.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Насир Абдулазиз Аль-Насер.

В ходе выступления на панельной сессии IV Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему «Межкультурный диалог по вопросам продовольственной безопасности и устойчивости общества: Основные элементы в достижении устойчивого развития и мира» он указал, что для успеха в этом вопросе необходимо устойчивое сотрудничество.

«Мы надеемся, что правительства, бизнес структуры во всем мире будут серьезно относиться к этой проблеме», - сказал он.

Он указал, что рост численности населения в мире представляет новые угрозы для продовольственной безопасности.

Выступивший на мероприятии министр культуры и туризма Абульфас Гараев указал, что продовольственная безопасность – это в то же время человеческая безопасность.

«Продовольственная безопасность – это вопрос, касающийся всех нас», - сказал он.

По его словам, частные контакты между людьми для обсуждения продовольственных вопросов так же важны, как и обсуждение политических вопросов.

Директор Управления ФАО по вопросам партнерства, пропаганды и наращивания потенциала Марсела Вильярреал также указала на важность сотрудничества для решения проблем продовольственной безопасности.

«Мы занимаемся продовольственной безопасностью, потому что жизнь миллионов людей по всему миру находится под угрозой. Мы рады участвовать в этом процессе межкультурного диалога», - сказала она.

6 мая в Баку продолжает работу IV Всемирный форум по межкультурному диалогу, посвященный теме «Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития».

Целью мероприятия является дальнейшее продвижение и поддержание устойчивого взаимопонимания и диалога как внутри культур, так и между ними.

Форум проходит при организации ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН (ВТООН), Совета Европы, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

На повестке дня такие вопросы, как роль веры, религии, миграции, человеческой безопасности, спорта, образования, искусства, устойчивого развития, а также предотвращения насильственного экстремизма в укреплении доверия и сотрудничества между культурами и цивилизациями.

Для участия в форуме регистрацию прошли более 120 официальных лиц, 39 представителей международных организаций, более 50 представителей НПО. В мероприятии принимают участие более 800 иностранных граждан, среди которых высокопоставленные политические деятели, руководители международных организаций, председатели парламентов, ученые, послы, известные личности, более 30 министров.

Форум призван стать международной площадкой, которая посредством повышения информированности о важности межкультурного диалога во всем мире даст возможность и стимул людям, странам и организациям по всему миру к принятию конкретных мер по поддержке разнообразия, диалога и взаимопонимания между народами.

Эльшан Рустамов, Г.Р.