5 мая в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу прошла пленарная сессия на тему «Роль парламентов в создании культурных мостов между цивилизациями», организованная Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

Председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов отметил, что в нынешней теме главное – роль парламентов и политиков в создании культурных мостов. Происходящие в мире случаи исламофобии, ксенофобии и другие нежелательные факты негативно влияют на культуры, религии и нации. Мы должны рассмотреть эту тему не на местной краткосрочной, а в глобальной плоскости.

Выступивший на сессии первый заместитель председателя Милли Меджлиса ЗияфетАскеров отметил, что примерно 25 лет назад в политической мысли была выдвинута концепция: «После окончания «холодной войны» деление политической карты планеты на «первые», «вторые» и «третьи» страны мира уже утратило свое значение. Современный мир занял линию политического, идеологического и военного разделения. После этого в глобальной политике самые крупные конфликты будут происходить между нациями и группами, относящимися к различным цивилизациям. Столкновение цивилизаций, противостояние исламского и западного миров станут преобладающим фактором мировой политики».

Зияфет Аскеров отметил, что Азербайджан представляет миру образец демократического общества, гарантирующего защиту прав и свобод каждого, независимо от этнической принадлежности и вероисповедания, основанного на сохранении и развитии культурного достояния народов. Наша страна, расположенная на пересечении Востока и Запада, Севера и Юга, объединяет в себе ценности исламской и европейской цивилизаций. Межкультурный, межрелигиозный диалог и мультикультурализм подняты в Азербайджане на уровень государственной политики. Азербайджанское государство добилось создания стабильного и доброжелтельного климата для людей, исповедующих различные религии, и в рамках свободы вероисповедания и религиозной толерантности сохраняет эти принципы посредством национального законодательства. Азербайджан всегда оказывал помощь развитию диалога между цивилизациями и культурами, и будет помогать впредь. Прилагаемые усилия, в том числе такие мероприятия, как нынешний Всемирный форум по межкультурному диалогу, в котором мы сегодня принимаем участие, шаг за шагом будет приближать нас к более безопасному миру. К такому миру, в котором каждый народ и государство будут иметь возможность жить и развиваться в условиях мира и стабильности, умножать свое культурное достояние, обогащать всемирную культуру, вести вперед общечеловеческую цивилизацию.

Председатель Национальной Ассамблеи Джибути Мухаммед Али Хумад выразил признательность за проведение Форума на высоком уровне, отметил, что здесь проходят очень плодотворные обсуждения. Предоставив информацию о своей стране, он сказал, что Республика Джибути – это страна пересечения различных культур. Джибути, в котором проживают различные народы, представляет собой некий островок стабильности. Как в Азербайджане, так и в нашей стране толерантность на высоком уровне. В Джибути живут люди, относящиеся к разным религиям, расам. Прекрасно, что представители различных наций могут сосуществовать вместе в мирных условиях. Эти условия созданы парламентом, государством и правительственными структурами.

Было отмечено, что парламенты играют ведущую роль в развитии межкультурного диалога. Наша ответственность не меньше чем наши возможности. В таких вопросах мы должны основываться на общественном мнении, в то же время, являясь членами парламента, мы должны быть внимательны к нашим избирателям. Мы должны беречь и сохранять толерантность, терпимость, доставшихся нам в наследство от предков, и не должны жалеть усилий в этом направлении. Представляя различные страны, мы должны придавать значение межкультурному диалогу, ведь межкультурный диалог является наиболее важным вопросом на парламентском уровне. Поэтому укрепление этих связей, деятельность в рамках сотрудничества – великий фактор, позитивно влияющий на каждую страну.

Первый заместитель председателя Палаты депутатов Чехии Радек Вондрачек отметил, что межкультурный диалог – своевременно избранная тема, имеющая важное значение. Создание культурных мостов между цивилизациями создает важную основу для нового мышления в период терроризма, ксенофобии. Любой закон, принятый в любом государстве, имеет универсальный язык. То есть, это значит, что, соблюдая законы, мы можем жить в любой стране. Основным принципом, занимающем второе место после закона, объединяющего общество, является демократия. В демократических правилах отражены межправительственные договоры, решения глав государств, законы, принятые парламентами. Это возлагает на нас большую ответственность, чтобы мы занимали правильную позицию. Мы получили достаточно полномочий от наших избирателей, поэтому должны эффективно использовать это. Мы решаем не только правительственные проблемы, рассматриваем ценности, соединяющие наши культуры, нас самих. Мы можем многому научиться друг у друга.

Заместитель председателя Национальной Ассамблеи Пакистана Муртуза Аббаси отметил, что участие в сессии по межкультурному диалогу имеет для него важное значение. «В своей деятельности мы стремимся к созданию межкультурного диалога. Ведь сотрудничество позитивно влияет на каждую страну. Сегодня в мире существуют несправедливые силы, разгул терроризма, и все это негативно отражается на государствах, парламентах. Роль парламентов должна состоять из расширения межкультурного диалога. Даже не соглашаясь друг с другом, мы должны уметь хотя бы выслушать друг друга. Межкультурный диалог может усилить развитие демократии в странах. Поэтому мы должны прилагать усилия для создания культурных мостов. Это один из важных моментов для парламентов. Сотрудничество и взаимопонимание – основные факторы для спасения человечества»,- сказал Муртуза Аббаси.

Член Палаты Лордов парламента Великобритании Захида Мансур подчеркнула, что взаимное уважение и терпимость – важные ценности, которые спасут мир.

Отметив, что Азербайджан обладает прекрасной культурой, член Палаты Лордов сказала, что IV Всемирный форум по межкультурному диалогу – важное мероприятие для всего мира. «Мы создаем мосты между культурами. Парламенты должны играть образцовую роль в создании этих мостов. Важно достойно пропагандировать в обществе культуру, язык, религию. Потому что это фактор, позитивно влияющий и на межкультурный диалог. В основе этого находятся права человека, свобода слова, совести. В этих рамках имеют значение международные связи. Ведь сосуществование народов, относящихся к различным культурам, создает условия для развития этих стран»,- сказала Захида Мансур.

Учредитель и президент Фонда этнического взаимопонимания, действующего в США, Рабби Марк Шнаер отметил значение диалога. Он подчеркнул, что создание культурных мостов между странами может создать условия для обеспечения мира и безопасности на планете. Несправедливость, происходящая в любой точке мира, должна порицаться всеми государствами. Если люди, боровшиеся за свою правду, отстаивают также интересы народа, то все государства должны решительно предотвратить эту несправедливость и поддержать этих людей.

Отметив высокий уровень толерантности в мире, Р.М.Шнаер подчеркнул, что Азербайджан – модель в мусульманском мире, пример для других стран. Азербайджан – сильное государство, поддерживающее межкультурный диалог. Здесь в мирных условиях живут люди, относящиеся к различным религиям, культурам. Всемирный форум по межкультурному диалогу, проводимый в Азербайджане, наряду со всеми странами, является примером и для Америки.

Сессия продолжилась обсуждениями по теме.

АЗЕРТАДЖ