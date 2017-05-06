Араз Азимов: «Статус Нагорного Карабаха не может быть определен без участия азербайджанского населения региона»

Статус Нагорного Карабаха не может определяться на основании итогов референдума, проведенного на территории только этого региона, причем без учета мнения его коренного азербайджанского населения, изгнанного вследствие оккупации этих земель армянскими вооруженными силами.

Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

«На территории Азербайджанской Республики, согласно Конституции страны, может быть проведен общенациональный референдум в случаях, касающихся вопросов войны и мира, территориальной целостности, границ и внесения изменений в Конституцию. В этом смысле когда-то, если вопрос урегулирования конфликта выйдет на уровень, затрагивающий эти четыре позиции, наверное, весь азербайджанский народ должен будет высказать свою позицию на референдуме. Другого плана референдумов касательно урегулирования карабахской проблемы я не рассматривал бы. По крайней мере, оснований для этого нет», - сказал А.Азимов.

Он подчеркнул, что «определение статуса Нагорно-Карабахского региона – это такой процесс, который может быть осуществлен только в легитимных рамках и только при участии азербайджанского населения, которое было изгнано из Карабахского региона, и которое должно туда вернуться».

Ялчин Алиев, Г.Р.