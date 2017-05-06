Араз Азимов: «Для урегулирования карабахской проблемы имеется все необходимое»

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов считает, что для урегулирования нагорно-карабахского конфликта не следует ломать голову над какими-то новыми планами, поскольку все, что нужно для решения проблемы, уже имеется.

«Урегулирование любого конфликта начинается со схождения позиций сторон. Думать и изобретать эту базу не надо. Она состоит из норм и принципов международного права и известных резолюций Совета безопасности ООН, принятых в 1993 году. Эти резолюции составляют набор принципиальных установок и требований. Если эта база признается противной стороной, то можно двигаться дальше», - заявил журналистам А.Азимов.

Дальше, по его словам, нужен конкретный план действий.

«Такого рода планы составлялись и в 1992 году, и в 1993 году, но они срывались действиями армянской стороны, когда она захватывала территории Азербайджанской Республики. Пока эта практика не будет устранена, и пока не будет твердых гарантий невозобновления захвата территорий, я не думаю, что мы можем двигаться дальше», - подчеркнул дипломат.

Как отметил замминистра, приходится часто слышать от сопредседателей Минской группы ОБСЕ, что они обсуждают со сторонами вопросы урегулирования, и иногда они намекают на необходимость согласования принципов и подходов.

«Но, опять-таки, принципы существуют, база существует. Подходы, которые диктуются этими принципами, очень ясны. Необходим график согласованных действий для начала вывода с азербайджанских территорий армянских войск. Это все должно быть при гарантиях безопасности. Для этого есть наработанный опыт и инструменты. Мы не должны обманывать себя разговорами о необходимости разработки каких-то новых принципов. Все это уже разработано. Так что я не вижу здесь никакой проблемы.

Проблемы существуют в другом – в подоплеке этого конфликта, в противоречиях и конкретных интересах армянской стороны и тех, кто ее поддерживает, в продолжении удержания азербайджанских территорий под своим военным контролем, пытаясь выторговать какие-то политические условия, которые кажутся нынешнему руководству Армении выгодными», - констатировал А.Азимов.

Ялчин Алиев, Г.Р.