USD1.7026
EUR1.8702
RUB0.0290
Brent47.38
WTI44.45
Золото2 091.56
S&P 500 Index2 389.52
Nikkei 22519 445.70
Политика

Араз Азимов: «Для урегулирования карабахской проблемы имеется все необходимое» 06.05.2017 13:09

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов считает, что для урегулирования нагорно-карабахского конфликта не следует ломать голову над какими-то новыми планами, поскольку все, что нужно для решения проблемы, уже имеется.

«Урегулирование любого конфликта начинается со схождения позиций сторон. Думать и изобретать эту базу не надо. Она состоит из норм и принципов международного права и известных резолюций Совета безопасности ООН, принятых в 1993 году. Эти резолюции составляют набор принципиальных установок и требований. Если эта база признается противной стороной, то можно двигаться дальше», - заявил журналистам А.Азимов.

Дальше, по его словам, нужен конкретный план действий.

«Такого рода планы составлялись и в 1992 году, и в 1993 году, но они срывались действиями армянской стороны, когда она захватывала территории Азербайджанской Республики. Пока эта практика не будет устранена, и пока не будет твердых гарантий невозобновления захвата территорий, я не думаю, что мы можем двигаться дальше», - подчеркнул дипломат.

Как отметил замминистра, приходится часто слышать от сопредседателей Минской группы ОБСЕ, что они обсуждают со сторонами вопросы урегулирования, и иногда они намекают на необходимость согласования принципов и подходов.

«Но, опять-таки, принципы существуют, база существует. Подходы, которые диктуются этими принципами, очень ясны. Необходим график согласованных действий для начала вывода с азербайджанских территорий армянских войск. Это все должно быть при гарантиях безопасности. Для этого есть наработанный опыт и инструменты. Мы не должны обманывать себя разговорами о необходимости разработки каких-то новых принципов. Все это уже разработано. Так что я не вижу здесь никакой проблемы. 

Проблемы существуют в другом – в подоплеке этого конфликта, в противоречиях и конкретных интересах армянской стороны и тех, кто ее поддерживает, в продолжении удержания азербайджанских территорий под своим военным контролем, пытаясь выторговать какие-то политические условия, которые кажутся нынешнему руководству Армении выгодными», - констатировал А.Азимов.

Ялчин Алиев, Г.Р.

279количество просмотров
Араз Азимов: «Статус Нагорного Карабаха не может быть определен без участия азербайджанского населения региона»
Араз Азимов: «Для урегулирования карабахской проблемы имеется все необходимое»
Армяне ведут большую кампанию против моей кандидатуры на пост гендиректора ЮНЕСКО – Полад Бюльбюльоглу

Выражаю благодарность всем, кто поддерживает мое избрание на пост генерального директора ЮНЕСКО
Араз Азимов: «Офис ОБСЕ в Ереване закроется полностью в течение трех месяцев»
Али Гасанов о том, почему не выполняются резолюции Совбеза ООН по освобождению азербайджанских земель
Новруз Мамедов: «В мире никого не интересует, откуда в Азербайджане появился 1 млн беженцев»

Осуществленная Азербайджаном в последние годы работа не была проделана ни одним государством мира
Араз Азимов: «Страны-посредники по Карабаху, отстранившись от урегулирования, преследуют лишь свои интересы»
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Ответственность за смерть матери двоих детей: Что ждет несовершеннолетнего сына бизнесмена? - ФОТОАкула атаковала порноактрису во время подводной фотосессии – ВИДЕОТанцующий миллионер Джанлука Вакки: «Я очень счастлив находиться в Баку!» – ФОТО – ВИДЕОВиктория Боня рассорила Бурака Озчивита с Фахрией Эвджен – ФОТОМинобороны Азербайджана: Предотвращена попытка Армении провести широкомасштабную провокацию52-летняя Моника Беллуччи закрутила новый роман – ФОТОВ США вновь скандал из-за «лишних» пассажиров на борту самолета – ВИДЕОВ центре Баку роскошный внедорожник врезался в дом – ФОТОНа одной из оживленных улиц Баку увеличена разрешенная скорость – ФОТОДорожная полиция анонсировала массовую эвакуацию автомобилей в Баку

НОВОЕ НА САЙТЕ

6 мая14:07 Джанлукка Вакки признался в любви к Баку - ВИДЕО13:59 В воскресенье в Баку и на Абшероне без осадков, до 26 градусов тепла13:55 Араз Азимов: «Статус Нагорного Карабаха не может быть определен без участия азербайджанского населения региона»13:44 Тале Гейдаров: «Мы не планируем увеличивать бюджет на следующий сезон»13:33 В мире растут исламофобские настроения - Аллахшукюр Пашазаде13:19 Каратист Рафаэль Агаев впервые показал новорожденного сына в Instagram – ФОТО13:09 Араз Азимов: «Для урегулирования карабахской проблемы имеется все необходимое»13:06 Тахир Гезяль: «Столкнулись с хорошей поддержкой местных болельщиков»13:03 Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром культуры и туризма Турции - ФОТО12:50 Армяне ведут большую кампанию против моей кандидатуры на пост гендиректора ЮНЕСКО – Полад Бюльбюльоглу12:48 Чешский автогонщик чудом не упал со скалы во время ралли – ФОТО – ВИДЕО12:24 Араз Азимов: «Офис ОБСЕ в Ереване закроется полностью в течение трех месяцев»12:17 Али Гасанов о том, почему не выполняются резолюции Совбеза ООН по освобождению азербайджанских земель12:13 Виктория Боня рассорила Бурака Озчивита с Фахрией Эвджен – ФОТО12:06 Еще две медали от борцов