Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристина Муттонен планирует осенью этого года посетить Азербайджан.

Об этом 1news.az сообщила вице-спикер Милли Меджлиса Азербайджана, глава азербайджанской парламентской делегации в ПА ОБСЕ Бахар Мурадова.

Вице-спикер пояснила, что визит пройдет в рамках общепринятой практики посещения руководителем европейской структуры страны, являющейся ее членом. При этом Б.Мурадова отметила, что данный визит ранее планировался на период до летней сессии ПА ОБСЕ, но впоследствии из-за загруженности рабочего графика К.Муттонен был отложен на более поздние сроки.

Ялчин Алиев, Э.Т.