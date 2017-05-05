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Политика

Очищено от мин свыше 2,6 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО 05.05.2017 11:54

Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, в четверг, 4 мая, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 22 429 квадратных метров территории села и подъездных дорог к нему (из них 2 179 – саперами агентства, 12 200 – механическим способом, 8 050 – с помощью поисковых собак).

В ходе работ были обнаружены 1341 осколок, противопехотная мина марки ОЗМ-72 и взрыватель к противотанковой мине марки ТМ-57.

В целом за последние 76 дней очистки в Джоджуг Мерджанлы проверен 151 дом, обнаружены 40 неразорвавшихся боеприпасов, 9 противопехотных мин марки ОЗМ-72 и 21 противотанковая мина марки ТМ-57, а также 51 взрыватель к минам марки ТМ-57.

В результате очищено 2 млн 614 тысяч 611 квадратных метров территории села (из них 516 572 – саперами агентства, 785 900 – механическим способом, 113 000 – прибором подземного сканирования SENSYS и 1млн 199 тысяч 139 – с помощью поисковых собак).

Тимур Рзаев, Э.Т.

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