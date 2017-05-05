Заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана, заведующий отделом внешних связей Администрации Президента Новруз Мамедов назвал абсолютно несправедливым отношение Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) к Турции.

Как передает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом Н.Мамедов заявил, озвучивая свое мнение относительно решения ПАСЕ вновь проводить мониторинги ситуации в Турции.

Он подчеркнул, что Баку уже выражал свою позицию по этому поводу, и выразил уверенность, что в Европе непременно увидят, к чему приведет это решение.

«У взаимоотношений Европейского Союза, европейских стран с Турцией долгая история. НАТО - наиболее важная структура Европы - считает Турцию одной из основных своих стран-членов. Долгое время в период «холодной войны» Турция была щитом для Европы. А теперь, когда ситуация немного изменилась, несмотря ни на что, ЕС, европейские структуры демонстрируют вот такое отношение к Турции и держат эту страну у дверей Евросоюза уже почти 30 лет. Здесь нет справедливой позиции», - констатировал Н.Мамедов.

Он сказал, что за последние 25 лет, после распада СССР и Организации Варшавского договора, ставший единственной движущей силой в мире Запад совершил крупные ошибки, последствия которых наблюдаются и сегодня: «Мы видим, к какой напряженности в мире это привело. Эти процессы никому не принесут ни пользы, ни выгоды».

Отметим, что ПАСЕ большинством голосов приняла решение о возобновлении мониторингов выполнения Турцией обязательств перед Советом Европы. В резолюции говорится, что Ассамблея намерена активизировать мониторинги событий в Турции.

Ялчин Алиев, Э.Т.