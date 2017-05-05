Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 117 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций в селах Паравакар, Вазашен Иджеванского района, Шаваршаван Ноемберянского района, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Бала Джафарли, Гушчу Айрым Газахского района, Агдам, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили, Юсифджанлы, Баш Карвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.