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Политика

Минобороны Азербайджана: Предотвращена попытка Армении провести широкомасштабную провокацию 05.05.2017 20:07

В результате принятых мер получена достоверная информация о планах разведслужбы вооруженных сил и органов спецслужб Армении по проведению широкомасштабных провокационных действий против наших подразделений и населенных пунктов, расположенных в направлении Тертерского района.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, в результате предпринятых эффективных и упреждающих действий данный план противника был своевременно выявлен.

Министерство обороны заявляет, что оперативная обстановка вдоль линии фронта и ситуация в целом находятся под нашим постоянным контролем.

В то же время предупреждаем, что и впредь подобная деятельность врага будет решительно пресекаться.

Ответные меры будут беспощадными и вся ответственность за крупные потери, которые противник понесет, целиком и полностью ляжет на криминальное военно-политическое руководство Армении.

Р.Д., И.А.

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