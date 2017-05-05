Минобороны Азербайджана: Предотвращена попытка Армении провести широкомасштабную провокацию

В результате принятых мер получена достоверная информация о планах разведслужбы вооруженных сил и органов спецслужб Армении по проведению широкомасштабных провокационных действий против наших подразделений и населенных пунктов, расположенных в направлении Тертерского района.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, в результате предпринятых эффективных и упреждающих действий данный план противника был своевременно выявлен.

Министерство обороны заявляет, что оперативная обстановка вдоль линии фронта и ситуация в целом находятся под нашим постоянным контролем.

В то же время предупреждаем, что и впредь подобная деятельность врага будет решительно пресекаться.

Ответные меры будут беспощадными и вся ответственность за крупные потери, которые противник понесет, целиком и полностью ляжет на криминальное военно-политическое руководство Армении.

Р.Д., И.А.