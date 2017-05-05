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Политика

Абульфас Гараев: Оккупация – один из серьезных факторов, негативно влияющих на развитие туризма 05.05.2017 18:44

Там, где имеет место оккупация, не может быть речи о стабильности.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев на проходящем в  Баку  IV Всемирном форуме межкультурного диалога.

По его словам, Всемирная туристская организация не советует  включать оккупированные территории  в туристическую карту.

«Оккупация – один из серьезных факторов, негативно влияющих   на развитие туризма. Люди посещают такие места,  где чувствуют себя в безопасности, они не совершают визиты туда, где нет стабильности», - сказал министр.

А.Гараев отметил, что до восстановления мира не рекомендуется посещать оккупированные территории, напомнив, что 20% территории Азербайджана до сих пор находится под оккупацией Армении.

Сегодня в Баку началась официальная церемония открытия IV Всемирного форума межкультурного диалога.

Целью мероприятия является дальнейшее продвижение и поддержание устойчивого взаимопонимания и диалога как внутри культур, так и между ними.

Форум проходит при организации ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН (ВТООН), Совета Европы, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

На повестке дня такие вопросы, как роль веры, религии, миграции, человеческой безопасности, спорта, образования, искусства, устойчивого развития, а также предотвращения насильственного экстремизма в укреплении доверия и сотрудничества между культурами и цивилизациями.

Для участия в форуме регистрацию прошли более 120 официальных лиц, 39 представителей международных организаций, более 50 представителей НПО.

В мероприятии принимают участие более 800 иностранных граждан, среди которых высокопоставленные политические деятели, руководители международных организаций, председатели парламентов, ученые, послы, известные личности, более 30 министров.

Форум призван стать международной площадкой, которая посредством повышения информированности о важности межкультурного диалога во всем мире даст возможность и стимул людям, странам и организациям по всему миру к принятию конкретных мер по поддержке разнообразия, диалога и взаимопонимания между народами.

Эльшан Рустамов, И.А.

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