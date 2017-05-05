Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в пятницу встретился с президентом Фонда этнического взаимопонимания Марком Шнайером.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече было обсуждено состояние азербайджано-американских и азербайджано-израильских отношений, а также успешное сотрудничество, налаженное между еврейской общиной США и нашей страной.

М.Шнайер высоко оценил существующую в Азербайджане религиозную терпимость и отметил, что евреи чувствуют себя в стране комфортно и безопасно. Он также подчеркнул роль Азербайджана в межкультурном и межрелигиозном диалоге.

На встрече также была подчеркнута важность усиления межобщинных связей для развития сотрудничества между странами.

Ялчин Алиев, Э.Т.