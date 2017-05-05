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Политика
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Глава МИД Азербайджана: Баку придает важность развитию связей с африканскими странами 05.05.2017 17:05

Азербайджан придает важное значение развитию связей с африканскими государствами.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел страны Эльмар Мамедъяров на встрече с министром спорта, культуры и искусства Кении Хасаном Варио Ареро.

Э.Мамедъяров отметил наличие широких возможностей для развития сотрудничества между Азербайджаном и Кенией. Он рассказал гостю об экономическом развитии Азербайджана и проводимой стране политике в области молодежи и спорта.

В свою очередь, Хасан Ареро отметил высокий уровень организации проходящего в Баку IV Всемирного форума межкультурного диалога, который, по его словам, играет роль важной платформы для обсуждения актуальных вопросов современного мира.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в областях энергетики, туризма, спорта и сельского хозяйства.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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