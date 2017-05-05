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Политика

Армения придает карабахскому конфликту значение христианско-мусульманского противостояния – Зияфет Аскеров 05.05.2017 16:34

Азербайджан как демократическое государство обеспечивает права каждого гражданина, вне зависимости от религии и этнической принадлежности.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, выступая на панели «Роль парламентов в построении культурных мостов между цивилизациями» в рамках проводимого в Баку IV Всемирного форума межкультурного диалога.

По его словам, одним из наиболее эффективных средств устранения различий между цивилизациями является сближение посредством межкультурного диалога.

«Парламентская дипломатия в этом вопросе может сыграть важную роль. Парламент Азербайджана использует все возможности для развития межкультурного диалога. Милли Меджлис установил связи с парламентами 80 стран, принимает необходимые меры для пропаганды традиций мультикультурализма Азербайджана в мире», - сказал он.

З.Аскеров указал, что в Азербайджане представители различных религий живут в мире и согласии.

«В то же время с сожалением надо отметить, что Армения, которая больше 25 лет держит 20% территории Азербайджана под оккупацией, придает этому конфликту значение христианско-мусульманского противостояния и пытается таким образом нагнетать межрелигиозные отношении. Однако подобные попытки Армении не увенчаются успехом», - сказал он.

Сегодня в Баку открылся IV Всемирный форум межкультурного диалога. Целью мероприятия является дальнейшее продвижение и поддержание устойчивого взаимопонимания и диалога как внутри культур, так и между ними.

Форум проходит при организации ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН (ВТООН), Совета Европы, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

4 мая в рамках форума были проведены Второй Академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу и Третье заседание участников Международной сети онлайн-платформы ЮНЕСКО «Шелковый путь».

В целом в рамках форума будет проведено около 40 сессий и мероприятий. На повестке дня такие вопросы, как роль веры, религии, миграции, человеческой безопасности, спорта, образования, искусства, устойчивого развития, а также предотвращения насильственного экстремизма в укреплении доверия и сотрудничества между культурами и цивилизациями.

Для участия в форуме регистрацию прошли более 120 официальных лиц, 39 представителей международных организаций, более 50 представителей НПО. В мероприятии примут участие более 800 иностранных граждан, среди которых высокопоставленные политические деятели, руководители международных организаций, председатели парламентов, ученые, послы, известные личности, более 30 министров.

Форум призван стать международной площадкой, которая посредством повышения информированности о важности межкультурного диалога во всем мире даст возможность и стимул людям, странам и организациям по всему миру к принятию конкретных мер по поддержке разнообразия, диалога и взаимопонимания между народами.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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