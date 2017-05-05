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Политика
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Глава МИД Азербайджана: Мы осуждаем терроризм и придаем большое значение мультикультуральному диалогу 05.05.2017 15:00

Официальный Баку заявляет о необходимости создания антиэкстремистского фронта.

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на 1-й пленарной сессии на тему «Содействие диалогу и наведение мостов: Инструменты для предотвращения насильственного экстремизма» в рамках IV Всемирного форума межкультурного диалога.

«Азербайджан осуждает терроризм и придает большое значение мультикультуральному диалогу», - сказал Э.Мамедъяров.

По словам министра, усиливая связи между культурами и отдавая предпочтение мультикультуральным ценностям, можно достичь сотрудничества.

«Наша страна пострадала от терроризма. Без сотрудничества невозможно достичь успеха в борьбе с экстремизмом. Встречаются случаи исламофобии, терроризм берет под прицел памятники культуры.

В борьбе с экстремизмом велика роль образования. Мы должны совместными усилиями устранить насильственный экстремизм. Необходимо создать антиэкстремистский фронт, предотвратить привлечение молодежи в террористические группировки.

Этот форум сформирует хорошую основу для новых идей. Уверен, что диалог будет способствовать достижению больших подвижек», - заявил министр.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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