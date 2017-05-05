Баку превратился в центр межкультурного диалога в мире.

Об этом заявил находящийся в Баку с визитом Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта на встрече с главой Азербайджанского государства Ильхамом Алиевым, состоявшейся 5 мая.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, И.Кейта выразил заинтересованность своей страны в развитии связей с Азербайджаном. Он отметил необходимость изучения опыта Азербайджана в различных отраслях экономики, в том числе в области сельского хозяйства, технических возможностей и управленческой практики. Также Президент Мали подчеркнул наличие благоприятных перспектив сотрудничества в военно-технической и энергетической областях. Кроме того, малийский лидер проявил интерес к изучению опыта Азербайджана в борьбе с терроризмом.

Отметив наличие хороших возможностей для развития двусторонних отношений, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Мали эффективно сотрудничают в международных организациях.

Глава государства подчеркнул также важность изучения возможностей экономического сотрудничества, взаимной торговли и вложения инвестиций.

Ялчин Алиев, Э.Т.