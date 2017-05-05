«Бакинский процесс, который в 2008 году был мечтой, сегодня превратился в реальность».

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на АПА, заявила заместитель генерального секретаря Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони, выступая на IV Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку. Она подчеркнула, что демократическая безопасность является важным понятием для СЕ.

«Европейские страны уделяют внимание нескольким факторам. Важно наличие независимых судов. Во-вторых, важна свобода выражения. В-третьих, должна обеспечиваться свобода собраний. В то же время важно инклюзивное общество. Совместное проживание превратилось сегодня в большую проблему. На фоне растущей сегодня ксенофобии и исламофобии возникает раскол. Атмосфера страха и враждебности тоже создает почву для этого. Бегущие от конфликтов люди становятся причиной раскола в обществах. Как мы можем собрать воедино расколовшиеся общества? Реальность заключается в том, что у этой проблемы нет быстрого пути решения», - сказала она.

Г.Баттаини-Драгони заявила, что страны-члены СЕ должны принять законы против дискриминации и правильно исполнять законы: «Государство также должно обеспечивать защиту социальных прав. Ярость и ксенофобия проявляются все чаще. Многие семьи лишаются качественного образования, здравоохранения, достойной жизни. Социальные права начинаются с семьи, с членов семьи. Важно иметь хорошо управляемое культурное разнообразие».

Заместитель генсека СЕ считает, что просвещение молодого поколения должно быть приоритетом.

«Мы являемся сторонниками включения в учебники начальных классов школ материалов по развитию способностей межкультурного диалога. Государство должно успешно осуществлять вопрос инклюзивности. Мы должны придать импульс формированию более инклюзивных обществ. Это нашло отражение и в целях ООН до 2030 года. Я возлагаю большие надежды на итоги этого форума», - подчеркнула она.

Ялчин Алиев, Э.Т.