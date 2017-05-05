Международный Комитет Красного Креста (МККК) прокомментировал распространенную рядом СМИ информацию об обстреле группы сотрудников МККК армянами в Агдамском районе Азербайджана.

Как сообщила 1news.az глава пресс-службы представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова, сотрудники МККК действительно находились в Агдамском районе в связи с гуманитарным проектом по ремонту оборудования артезианской скважины в селе Ахмедагали.

«Такие поездки в рамках подобных проектов осуществляются регулярно. Но никаких оснований говорить о том, что сотрудники МККК стали целью для обстрелов, нет», - подчеркнула И.Гусейнова.

Тимур Рзаев, Э.Т.