4 мая в Баку стартовал IV Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему «Укрепление межкультурного диалога – новые возможности для человеческой безопасности, мира и устойчивого развития».

Как сообщает 1news.az, целью мероприятия является дальнейшее продвижение и поддержание устойчивого взаимопонимания и диалога как внутри культур, так и между ними.

Форум проходит при организации ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН (ВТООН), Совета Европы, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Сегодня в рамках форума будут проведены Второй Академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу и Третье заседание участников Международной сети онлайн-платформы ЮНЕСКО «Шелковый путь».

5 мая состоится официальное открытие Форума. В целом в рамках Форума будет проведено около 40 сессий и мероприятий.

На повестке дня такие вопросы, как роль веры, религий, миграции, человеческой безопасности, спорта, образования, искусства, устойчивого развития, а также предотвращения насильственного экстремизма в укреплении доверия и сотрудничества между культурами и цивилизациями.

Для участия в Форуме прошли регистрацию более 120 официальных лиц, 39 представителей международных организаций, более 50 представителей НПО.

В мероприятии примут участие более 800 иностранных граждан, среди которых высокопоставленные политические деятели, руководители международных организаций, председатели парламентов, ученые, послы, известные личности, более 30 министров.

Форум призван стать международной площадкой, которая посредством повышения информированности о важности межкультурного диалога во всем мире даст возможность и стимул людям, странам и организациям по всему миру для принятия конкретных мер по поддержке разнообразия, диалога и взаимопонимания между народами.

Эльшан Рустамов, Г.Р.