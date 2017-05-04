«Все документы по кандидатуре Полада Бюльбюльоглу на пост генерального директора ЮНЕСКО уже оформлены и представлены в соответствующие органы данной организации».

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на АПА, сообщил посол Азербайджана в ЮНЕСКО Анар Керимов.

Он отметил, что в Исполнительном совете ЮНЕСКО уже состоялось первичное интервью.

«Все кандидаты опрошены. Полад Бюльбюльоглу тоже прошел интервью, ответив на вопросы членов Исполнительного совета. Кампания продолжается. В октябре этого года будет проведено голосование, и кандидат будет представлен генеральной конференции, которая его утвердит», - сказал А.Керимов.

Посол также отметил, что когда Азербайджан выдвигает успешную инициативу, Армения тут же начинает вести против нее грязную кампанию.

«Мы уже привыкли к армянским провокациям, они пытаются вести грязную кампанию против Азербайджана. Однако эта контрпропаганда не заставит нас отказаться от поставленной цели, мы продолжим двигаться вперед», - заявил Анар Керимов.

Ялчин Алиев, Э.Т.