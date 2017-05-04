Церемония закрытия и награждения победителей программы национального этапа по Азербайджану «Модель ОИС – Академия международных отношений», инициированной Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ОИС) и осуществляемой уже 7-й год в партнерстве с Министерством молодежи и спорта АР и Бакинским госуниверситетом, состоялась в четверг.

По сообщению пресс-службы Евразийского регионального центра Молодежного форума ОИС, в мероприятии приняли участие послы и другие дипломаты стран-членов данной организации, аккредитованные в Азербайджане, представители госструктур, руководители вузов, общественные деятели, а также свыше 100 участников программы нынешнего года.

Сначала был продемонстрирован короткометражный фильм, отражающий проведение и результаты программы в Азербайджане. Выступивший затем руководитель Евразийского офиса Молодежного форума ОИС Эльчин Аскеров рассказал о целях и результатах проекта, налаженных международных связях в рамках данной программы и ведущей роли в ней Азербайджана, а также отметил, что именно с Азербайджана начался данный проект, в котором в настоящее время участвуют около 40 стран ОИС. Как заявил Э.Аскеров, за эти годы в семинарах, тренингах и мероприятиях данного проекта, проведенных в странах ОИС, в общей сложности участвовали около 20 тысяч студентов, более 900 самых активных из них - представители азербайджанской молодежи.

Выступая от имени других организаторов, профессор Бакинского госуниверситета, декан Азад Рзаев зачитал присутствующим поздравительное обращение ректора БГУ, профессора Абеля Магеррамова и отметил, что данный проект играет особую роль в развитии международного сотрудничества молодежи, а также в укреплении роли Азербайджана в международном молодежном движении. Выступая от имени всех присутствующих на мероприятии дипломатов, посол Палестины в Азербайджане Нассер Абдул Карим Абдул Рахим, а также руководитель аппарата Фонда молодежи при Президенте АР Фаиг Курбатов и глава международного отдела Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Ниджат Мамедли особо подчеркнули важность этого проекта, отметили, что он вносит вклад в формирование молодых лидеров в ареале ОИС и развитие сотрудничества между представителями молодежи. Было также отмечено, что упомянутые успехи и ведущую роль азербайджанской молодежи в данном проекте можно считать их вкладом в Год исламской солидарности, который объявлен Президентом Азербайджана в 2017 году.

Следует отметить, что «Модель ОИС – Академия международных отношений» является международной образовательной программой, которой впервые был дан старт в 2011 году в Азербайджане. В настоящее время эта программа одновременно реализуется почти в 40 странах-членах ОИС.

На этом этапе данной программы под названием «ОИС модель – Азербайджан» студенты БГУ, Университета «АДА», Бакинского славянского университета и других 15 вузов страны в течение 7 недель прослушали лекции специалистов, посвященные экономическим, политическим и культурным проблемам стран ОИС, а также глобальным стратегиям и основным проблемам международных отношений. Студенты также имели возможность встретиться с послами и представителями посольств стран ОИС в Баку, в беседах с которыми они получили более детальную информацию о проблемах этих стран.

В ходе основной, заключительной, части программы, на т.н. «Саммите МИД стран ОИС», которая состоялась несколькими днями ранее, участники, представляя 22 страны ОИС, провели максимально приближенную к реальности симуляционную Сессию министров иностранных дел, обсудили ключевые политические проблемы ареала стран ОИС и приняли соответствующие резолюции.

На церемонии закрытия отличившиеся во время «Саммита МИД стран ОИС» своей активностью студенты были награждены ценными подарками и соответствующими дипломами при участии послов, дипломатов, представителей госструктур, а самые лучшие из них получили возможность принять участие в предстоящем международном «Глобальном саммите – Модель ОИС».

Ялчин Алиев, Э.Т.