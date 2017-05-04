Директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу отмечает возрастающее со всех сторон давление на Россию.

«Несмотря на то, что ракетные удары США по Сирии были мотивацией для демонстрации своей мощи, завоевания симпатии Китая, повышения рейтинга Трампа внутри страны, главной причиной было нанесение удара по интересам России. Москва после этих ударов внесла определенные поправки в свои военные планы. Сейчас как сирийские, так и российские военнослужащие не чувствуют себя комфортно в Сирии. Россия вывела часть своих военных самолетов с территории Сирии. Сирия же рассредоточила свои военные силы», - отметил М.Ахмедоглу.

В качестве другого фактора давления на Россию он констатировал новый виток обострения ситуации вокруг Донбасса и Крыма.

«Украина вновь приступила к военным учениям вблизи Крыма. Прекратила подачу электроэнергии в Донбасс. Президент, госсекретарь и другие официальные лица США заявили о поддержке территориальной целостности Украины с Крымом в ее составе».

Еще одним фактором давления на Москву, по словам политолога, является продолжение поддержки Западом социального недовольства внутри России.

«Также в России происходят другие события, которые могут быть расценены как провокация. Например, премьер-министру Дмитрию Медведеву создается образ коррупционера. Это рост недоверия внутри правящей элиты. Кроме того, группа высокопоставленных российских военнослужащих пытаются доказать солидными и весомыми аргументами бессилие России перед США. Несколько месяцев назад группа военнослужащих отметила способность системы Противоракетной обороны (ПРО) США перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) России: ПРО США, определившие момент старта, затем определяют траекторию МБР и поражают его до момента достижения цели. ПРО США для этого процесса требуется максимум 150 секунд, другими словами 2,5 минуты. Сейчас та же группа российских военнослужащих наряду с актуализацией этого тезиса говорят о новой угрозе: разработанное США новое вооружение может с высокой точностью за короткое время уничтожить командные пункты Вооруженных сил РФ. Нет ни одного специалиста, способного опровергнуть эти мысли российских военных. Однако привлекает внимание другая сторона дела. Военнослужащие должны доводить такую информацию до сведения руководства страны по своим каналам. Превращение официальных СМИ России в инструмент пропаганды военной силы США непонятно. Мы сталкивались с такими же событиями как минимум уже трижды.

Поведение российских военнослужащих демонстрирует несколько иную картину. Владимир Путин назвал размещение США системы ПРО в штате Аляска угрозой для РФ, и стратегическая авиация регулярно проводит полеты на международных территориях вокруг Аляски», - отметил М.Ахмедоглу.

По его словам, Турция в своей неопределенной политике также усилила военные элементы в направлении антироссийской деятельности.

«С одной стороны Турция проводит совместно с Россией военные учения в Черном море, с другой стороны представляет Россию как покровителя использования химического оружия в Сирии. Стремление президента Турции к диалогу с президентом России тоже налицо.

Наряду с этим Израиль увеличил число атак на территорию Сирии. Это происходит на фоне недовольства Израиля политикой России в отношении Ирана.

Между тем, в Руках России есть два новых инструмента против множества таких негативных событий:

ı. Бомбардировщики России начали проводить полеты на международных территориях вблизи американского штата Аляска. Это вызывает серьезное беспокойство у США. Несмотря на то, что Дональд Трамп осведомлен о ситуации, он пока не может предпринять серьезных шагов.

ıı. Несмотря на то, что США готовились к войне против КНДР, им пришлось отказаться от этого, и теперь Вашингтон взял курс на применение экономических санкций против Северной Кореи. США намерены реализовать это дело по линии Совета Безопасности ООН. Россия заявила, что не поддержит курс США по применению экономических санкций против КНДР. Если бы Россия поддержала такие санкции, то легитимизировала бы санкции США, введенные против самой России.

США, являющиеся автором всех давлений, сделали заявление о том, как будут строить отношения с Россией: будут сотрудничать в тех сферах, где их интересы совпадают. В то же время, будут противостоять России в случае необходимости. В действительности нынешний курс США можно расшифровать таким образом: США во всех сферах и направлениях берут курс на противостояние с Россией. России будет предложено сотрудничество только в случае, если это будет в интересах США», - подчеркнул М.Ахмедоглу.

Он констатировал, что проведение 102-й годовщины вымышленного «геноцида армян» стало демонстрацией геополитического, морального и финансового краха.

«Активность при проведении мероприятий, приуроченных к 102-й годовщине так называемого «геноцида армян» была слабее, чем в предыдущие годы. Внимание со стороны официального Еревана также уменьшилось. Новизной была демонстрация фильма «Обещание», снятого на средства скончавшегося американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна. На съемки этого фильма было выделено 100 миллионов долларов. Однако Голливуд нашел оригинальный способ решения. Снял и выпустил в прокат два фильма, посвященных событиям 1915 года. Фильмы, снятые на основе армянской и турецкой версий, с позором провалились в прокате. В Армении прошел закрытый показ фильма «Обещание» при участии президента Сержа Саргсяна. Фильм с бюджетом 100 миллионов долларов, собрал всего 4,1 миллиона долларов в первые выходные. Это провальная цифра. В пропаганде фильма принимали участие Леонардо ди Каприо, Шер, сестры Кардашьян, Дженнифер Лопес, семья Клуни и другие. По мнению специалистов, ни одна голливудская студия не профинансировала бы этот фильм», - отмечает политолог.

Он также отметил, что предназначавшееся для музея так называемого «геноцида армян» здание в Вашингтоне было продано 10 апреля, за 2 недели до даты вымышленного «геноцида».

«Директор музея «геноцида» в Армении Демоян назвал это позором. Семьи Овнанян и Гафесчян, являющиеся донорами этого музея, вели многолетние судебные разбирательства. В итоге семья Гафесчян выиграла этого дело. Решив не открывать музей, они продали здание», - подчеркнул М.Ахмедоглу.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп впервые выразил отношение к событиям 1915 года.

«Армяне, учитывая экстравагантное и неожиданное поведение Трампа, ждали употребления им термина «геноцид». Группа проармянски настроенных лиц и армян нашли оригинальный способ подхалимства и призвали республиканца Трампа взять пример с прежнего президента-республиканца Рональда Рейгана, который в свое время употребил термин «геноцид армян». Трамп же использовал набор клише своего предшественника Барака Обамы. Однако высказывания о совершенных в Турции зверствах были более резкими. К тому же призывы к примирению армян и турок были несерьезными.

После распространения обращения Трампа армянские организации США и проармянские конгрессмены выразили свое недовольство президентом. Турция также выразила претензии к тексту обращения Трампа.

Шествия в связи с признанием «геноцида армян» прошли всего в трех столицах - Тегеране, Тбилиси и Москве. Акции в Тегеране и Тбилиси состоялись перед зданием посольства Турции. Акция протеста армян у здания посольства Турции в Тегеране была многочисленнее и жестче. Несмотря на то, что армянские организации в Грузии примерно за месяц обратились к парламенту с просьбой признать «геноцид армян», Грузия даже не начинала обсуждения в этом направлении. Официальный Тбилиси разрешил армянам приблизиться к посольству Турции в последний момент. И это только в управляемой форме. Также армяне США традиционно провели шествие в Лос-Анджелесе. Шествия в Ереване и Нагорном Карабахе сопровождались сжиганием флагов Турции и Азербайджана», - подчеркнул М.Ахмедоглу.

По его словам, в Сенат США представлен двухпартийный проект резолюции о признании «геноцида армян».

«Парламент Чехии признал «геноцид армян». Однако это было сделано не до, а после 24 апреля. Армянский депутат турецкого парламента Пайлан заявил, что Германия также несет ответственность за «геноцид армян». Католикос Великого Дома Киликии Арам I заявил, что для армянского народа каждый день – 24 апреля», - отметил политолог.

Он подчеркнул продолжение Казахстаном успешной политики, в том числе в направлении Азербайджана.

«Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил визит в Азербайджан. В ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым были обсуждены все вопросы, представляющие взаимный интерес. Между Казахстаном и Азербайджаном никогда не наблюдалось проблем. Позиция Казахстана в нагорно-карабахском вопросе наиболее близка к позиции Азербайджана. Казахстан всегда держит вопрос Нагорного Карабаха в центре внимания ЕАЭС и ОДКБ, членом которых Азербайджан не является. Казахстан нейтрализовал позицию Армении, несколько раз выдвигал весомые требования к ней. Существует много государств, поддерживающих позицию Азербайджана в нагорно-карабахском вопросе. Пакистан, Турция, Саудовская Аравия, Джибути не имеют дипломатических отношений с Арменией именно из-за нагорно-карабахского вопроса. Несмотря на то, что между Казахстаном и Арменией установлены дипломатические отношения, они носят символический характер. Однако позиция Казахстана по нагорно-карабахскому урегулированию отличается от других сторонников Азербайджана активностью и функциональностью. Другими словами, позиция Казахстана по нагорно-карабахскому урегулированию - это миниформа политической и дипломатической деятельности Азербайджана.

Президенты Казахстана и Азербайджана особо отметили экономические и коммуникационные связи. Достигли серьезных соглашений о реализации взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и коммуникационной сферах. Если в Казахстане будет производиться необходимая Азербайджану продукция, то Казахстан будет продавать эту продукцию Азербайджану. Например, табачная продукция. По мнению Н.Назарбаева, годовой оборот табачного рынка составляет 500 миллионов долларов, из которых 250 миллионов долларов составит продукция Казахстана. Казахстан импортирует сахар из-за рубежа, Азербайджан же производит сахар. Азербайджан сможет поставлять на рынок Казахстана сахар в неограниченном количестве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев незамедлительно определил новые более выгодные финансовые условия для стимулирования производства сахарной свеклы. Назарбаев сразу же после возвращения из Баку посетил город Актау, где посетил построенные на азербайджанские инвестиции терминал и центр производства и логистики «Азерсун».

Казахстан демонстрирует значительную активность в актуализации «астанинского формата» в сирийском урегулировании. Для этого глава МИД Казахстана Кайрат Абдурахманов совершил визит в Саудовскую Аравию. Также он встретился в Нью-Йорке с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, с которым обсудил сирийский и афганский вопросы. Казахстан пригласил США принять участие в качестве наблюдателя в астанинских переговорах по Сирии. Казахстан также добивается присоединения ЕС к процессу сирийского урегулирования. Таким образом, в отношениях между Казахстаном и ЕС возникают новые реалии. Этот вопрос был обсужден на встрече сопредседателей Комитета по сотрудничеству - директора департамента Европейской службы внешних связей Девина и заместителя министра иностранных дел Казахстана Василенко в Астане. Новое соглашение расширит сотрудничество во всех сферах, включая терроризм и экономику», - подчеркнул политолог.

Он считает также показателем роста значимости Казахстана тот факт, что президент Узбекистана Мирзиеев за короткое время своего руководства страной уже дважды успел посетить с визитом Казахстан.

«Назарбаев на встрече с вице-премьером Государственного совета Китая Чжаном Гаоли отметил особую модель партнерства между Казахстаном и Китаем.

Президент Назарбаев принял новое решение о переходе на латинскую графику. Это решение стало причиной для серьезных обсуждений в некоторых кругах России и среди пророссийских экспертов. Назарбаев заявил, что с переходом на латиницу Казахстан не забудет русский язык.

Н.Назарбаев предложил законодательно запретить в Казахстане молодым людям отпускать бороду, а девушкам — «полностью покрывать себя черными одеяниями», - подытожил М.Ахмедоглу.