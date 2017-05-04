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Политика

Российский политолог Александр Дугин посетил село Ивановка в Исмаиллы - ФОТО 04.05.2017 11:09

3 мая известный российский общественно-политический деятель, философ, политолог, переводчик, профессор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Александр Дугин совершил поездку в село Ивановка Исмаиллинского района.

Сначала российский политолог встретился с главой Исполнительной власти района Мирдамедом Садыховым.

Гостя, прибывшего в село Ивановка в сопровождении первого заместителя главы Исполнительной власти района Ровшана Агаева, тепло встретили здесь председатель колхоза имени Никитина Василий Новосельцев и представитель главы Исполнительной власти по административно-территориальной единице Ивановка Ольга Жабина.

Выступивший на встрече с руководящими лицами села Ивановка в административном здании правления колхоза Александр Дугин проинформировал о цели визита в нашу страну, встречах, проведенных в Баку. Он сообщил о желании лично познакомиться с образом жизни, обычаями и традициями, занятиями, культурной жизнью русских в Ивановке, услышать обо всем из их уст.

На встрече выступили председатель колхоза имени Никитина Василий Новосельцев, представитель по административно-территориальной единице Ивановка Ольга Жабина, директор полной средней школы имени Гейдара Алиева села Ивановка Михаил Урюпин, председатель муниципалитета Олег Радаев. Было сообщено, что этот колхоз, являющийся единственным коллективным хозяйством в республике, назван в честь Героя Социалистического труда Николая Никитина, проработавшего здесь долгое время председателем. В этом селе, которое населено в основном русскими, проживает 2927 человек, имеется 822 домашних хозяйства. Жители села Ивановка, пользующиеся толерантными и мультикультуральными ценностями, ставшими образом жизни в Азербайджане, сохраняют свой язык, обычаи и традиции, благодаря государственной поддержке рационально используют земли, производят различную продукцию. В селе выращиваются пшеница, горох, подсолнечник, виноград, в хозяйствах содержится крупный рогатый скот. При колхозе действуют мини-заводы, производящие подсолнечное масло, сыр, масло и сливки, хлебозавод. Эта продукция продается в магазинах в Баку и Исмаиллы. Уроки в сельской школе проводятся на русском и азербайджанском языках.

В выступлении было рассказано о туристических возможностях Ивановки, сообщалось, что ежегодно село посещают тысячи местных и зарубежных туристов.

Российский политолог Александр Дугин поинтересовался историей переселения молокан в Азербайджан, отправлением ими религиозных обрядов. В ответ на его вопрос члены молоканской религиозной общины отметили, что молокане переселились в Азербайджан, в том числе в Ивановку, в XIX веке. Они не только сохранили здесь свои обычаи и традиции, язык и вероисповедание, но и сроднились с местным азербайджанским населением. Молоканскую общину, свободно проводящую религиозные церемонии, возглавляют избранные лица. Руководящие лица села подробно проинформировали гостя о достижениях колхоза имени Никитина, сохраненного в Ивановке по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, занятиях, обычаях и традициях местного населения.

Отметив, что они проживают в Исмаиллы в комфортных, спокойных условиях, Ольга Жабина рассказала о взаимосвязях азербайджанской и русской культур, влиянии этого на образ жизни.

Затем российский политолог посетил Ивановскую сельскую полную среднюю школу имени Гейдара Алиева. Он посмотрел в фойе школы фотоуголок, отражающий поездки великого лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева в село Ивановка, ознакомился с классными комнатами, музеем истории.

Совершив прогулку по селу, Александр Дугин посмотрел во дворце культуры танцы в исполнении молодежи.

Российский политолог высоко оценил образ жизни жителей Ивановки, современную инфраструктуру села, выразил удовлетворение всесторонними условиями, созданными для молокан.

Гость сфотографировался на память с представителями общественности села, покинул Ивановку с хорошими впечатлениями.

АЗЕРТАДЖ

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