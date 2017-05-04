Подразделения вооруженных сил Армении за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 122 раза.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны АР, армянские ВС с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района и на безымянных высотах в Иджеванском районе Армении, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селах Джафарли и Гушчу Айрым Газахского района Азербайджанской Республики, из села Чинари Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии, находящиеся в селах Агдам и Агбулаг Товузского района Азербайджанской Республики.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили и Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейсалли Физулинского района, а также на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов Азербайджанской Республики.

Ялчин Алиев, Э.Т.