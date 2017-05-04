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Политика

В ходе азербайджано-турецких учений проведен «День высокопоставленных наблюдателей» - ФОТО – ВИДЕО 04.05.2017 20:15

Согласно договоренности, достигнутой в ходе ранее проведенных в трехстороннем формате встреч министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, очередной этап совместных учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции был проведен с участием высокопоставленных наблюдателей из трех стран.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, в рамках «Дня высокопоставленных наблюдателей» 4 мая делегации стран во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, командиром объединения Вооруженных сил Турции генерал-лейтенантом Мехметом Озоглу и командиром бригады Министерства обороны Грузии полковником Зурабом Хвичиа наблюдали за очередным этапом учений.

Сначала высокопоставленные гости при использовании макета местности были проинформированы о проводимых учениях. Затем, ознакомившись с задействованными в учениях личным составом и военной техникой, они наблюдали за практическим выполнением задач.

Участвующие в учениях подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Турции успешно выполнили поставленные перед ними задачи.

После завершения очередного этапа учений гости встретились с личным составом. Отличившимся военнослужащим вручены награды. Было сделано фото на память.

Р.Д., И.А.

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