Согласно договоренности, достигнутой в ходе ранее проведенных в трехстороннем формате встреч министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, очередной этап совместных учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции был проведен с участием высокопоставленных наблюдателей из трех стран.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, в рамках «Дня высокопоставленных наблюдателей» 4 мая делегации стран во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, командиром объединения Вооруженных сил Турции генерал-лейтенантом Мехметом Озоглу и командиром бригады Министерства обороны Грузии полковником Зурабом Хвичиа наблюдали за очередным этапом учений.

Сначала высокопоставленные гости при использовании макета местности были проинформированы о проводимых учениях. Затем, ознакомившись с задействованными в учениях личным составом и военной техникой, они наблюдали за практическим выполнением задач.

Участвующие в учениях подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Турции успешно выполнили поставленные перед ними задачи.

После завершения очередного этапа учений гости встретились с личным составом. Отличившимся военнослужащим вручены награды. Было сделано фото на память.

Р.Д., И.А.