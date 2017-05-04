Как известно, 23 года назад, 4-5 мая 1994 года, был подписан Бишкекский протокол и соглашение о прекращении огня в рамках армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает 1news.az, комментируя данный вопрос, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что армянская пропаганда искажает суть режима прекращения огня, а также продолжает вырывать из общего контекста документов выгодные для себя моменты.

«Когда же Министерство иностранных дел Армении затрудняется дать ответ по этому поводу, то оно обращается к услугам своего инструмента пропаганды, бывшему посреднику Владимиру Казимирову.

Вообще, документы о прекращении огня не появлялись из политического вакуума, до и после по конфликту были приняты соответствующие документы, в том числе резолюции Совета Безопасности ООН, Будапештский документ ОБСЕ.

В резолюции 874 (1993) Советом Безопасности ООН приветствуется «Обновленный график неотложных мер по осуществлению резолюций 822 (1993) и 853 (1993) Совета Безопасности». Согласно составленному на основе мандата резолюции 853 Совета Безопасности ООН графику неотложных мер предусматривается вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с конкретным временным графиком», - отметил Х.Гаджиев.

По его словам, Бишкекский протокол от 4-5 мая 1994 года гласит: «Самой интенсивной работой в кратчайшие дни закрепить это путем подписания надежного, юридически обязывающего соглашения, предусматривающего вывод войск с занятых территорий и возобновление функционирования коммуникаций, возвращение беженцев, продолжение переговорного процесса».

«А в документе, принятом в 1994 году на уровне глав государств во время Будапештского саммита, говорится: Они (главы государств и правительств стран-членов ОБСЕ) подтвердили свою приверженность соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и приветствовали политическую поддержку, оказываемую Советом Безопасности усилиям СБСЕ, направленным на мирное урегулирование конфликта; …призвали оперативно провести переговоры в целях заключения политического соглашения о прекращении вооруженного конфликта».

Наряду с вышеперечисленными документами, я бы хотел отметить II дополнение от 5 ноября 1995 года «График мер по урегулированию ситуации на оккупированных территориях», который является составной частью обсуждений о прекращении огня 1994-1995 годов. Согласно этому документу, в соответствии с конкретным графиком времени предусмотрены мероприятия по выводу войск и операции по разминированию оккупированных территорий Азербайджана, таких как Агдам, Агдере, Ходжавенд, Физули, Джабраил, Зангилан, Кельбаджар и Лачинский район», - продолжил официальный представитель МИД.

Он отметил, что Армения старается игнорировать эти документы и только акцентирует свое внимание на некоторых эпизодах режима прекращения огня.

«Прекращение огня не является миром и не может им быть. Прекращение огня является возможностью для достижения устойчивого мира. Как это отражено в документах, режим прекращения огня должен был создать почву для начала политического процесса по осуществлению вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий. В результате проводимой политики Армении и нерешительности сопредседателей Минской Группы ОБСЕ за более чем 20-летний период не было достигнуто политического решения конфликта, вывода армянских войск и ликвидации последствий факта оккупации, а также обеспечения устойчивого мира в регионе. С целью продолжить оккупацию и аннексию азербайджанских территорий Армения продолжает злоупотребление режимом прекращения огня.

Апрельские события, начатые в результате провокации со стороны Армении, в очередной раз продемонстрировали напряженность и хрупкость ситуации. Для превращения хрупкого режима прекращения огня в прочный мир, в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН, необходимо вести интенсивные, субстантивные переговоры для обеспечения вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана», - резюмировал Х.Гаджиев.

Р.Д., И.А.