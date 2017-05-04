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Политика

Армянская сторона не готова к диалогу - Абульфас Гараев 04.05.2017 18:36

4 мая в Баку стартовал IV Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему «Укрепление межкультурного диалога – новые возможности для человеческой безопасности, мира и устойчивого развития».

Как сообщает 1news.az, выступая на пресс-конференции, посвященной форуму, министр культуры и туризма Абульфас Гараев сказал, что  Азербайджан выступает за решение всех конфликтов в мире мирным путем.

«Однако если какая-то страна не выполняет резолюции ООН, то это говорит о ее неготовности к диалогу», - уверен он.

Министр отметил, что проблема нагорно-карабахского конфликта известна всем.

«Мы заинтересованы в его урегулировании. Для участия в форуме посредством международных организаций были приглашены и наши соседи (Армения), однако видно, что армянская сторона не готова к диалогу», - сказал он.

Целью мероприятия является дальнейшее продвижение и поддержание устойчивого взаимопонимания и диалога как внутри культур, так и между ними.

Форум проходит при организации ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН (ВТООН), Совета Европы, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Сегодня в рамках форума были  проведены Второй Академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу и Третье заседание участников Международной сети онлайн-платформы ЮНЕСКО «Шелковый путь». 

5 мая состоится официальное открытие форума. В целом в рамках форума будет проведено около 40 сессий и мероприятий.

На повестке дня такие вопросы, как роль веры, религии, миграции, человеческой безопасности, спорта, образования, искусства, устойчивого развития, а также предотвращения насильственного экстремизма в укреплении доверия и сотрудничества между культурами и цивилизациями.

Для участия в форуме регистрацию прошли более 120 официальных лиц, 39 представителей международных организаций, более 50 представителей НПО.

В мероприятии примут участие более 800 иностранных граждан, среди которых высокопоставленные политические деятели, руководители международных организаций, председатели парламентов, ученые, послы, известные личности, более 30 министров.

Форум призван стать международной площадкой, которая посредством повышения информированности о важности межкультурного диалога во всем мире даст возможность и стимул людям, странам и организациям по всему миру к принятию конкретных мер по поддержке разнообразия, диалога и взаимопонимания между народами.

Эльшан Рустамов, И.А.

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