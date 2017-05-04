В Госдуму и Совет Федерации РФ направлена петиция с призывом признать Ходжалинский геноцид

Подготовленная российским ученым, историком Олегом Кузнецовым петиция по признанию Ходжалинского геноцида, учиненного в ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года в отношении жителей азербайджанского города Ходжалы, направлена в Государственную Думу и Совет Федерации РФ.

По сообщению организации «Центр истории Кавказа», в петиции звучит призыв о привлечении совершивших данный геноцид лиц к уголовной ответственности, а также о даче оценки данной трагедии как преступлению против человечности и акту геноцида.

Для присоединения к петиции, адресованной членам Госдумы, можно зайти на сайт www.change.org и оставить там свою подпись.

Отметим, что для рассмотрения в Госдуме вопроса Ходжалинского геноцида нужно, чтобы за 6 месяцев к этой петиции присоединились 200 тыс. человек.

В сообщении звучит призыв к гражданам Азербайджана перейти по ссылке и поддержать данную петицию, оставив там свою подпись.

Ялчин Алиев, Э.Т.