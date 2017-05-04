При «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном» создан институт «Послов Мира».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Платформы, «Послы Мира» - это активные представители гражданского общества различных стран, которые являются членами «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном».

Цель проекта – помочь «Платформе Мира» в активном и мобильном использовании человеческих ресурсов для распространения идеи быстрого и справедливого мира в рамках принципов и норм, признанных международным правом для урегулирования карабахского конфликта.

«Послы Мира» обладают следующими правами и обязанностями:

«Представлять, презентовать и говорить от имени «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» в странах, где они проживают; организовывать всякого рода мероприятия от имени «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном»; доносить до мирового сообщества важность мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном; координировать свою деятельность и советоваться с секретариатом «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном».

Со стороны секретариата «Платформы Мира» из каждой страны на звание «Посла Мира» номинируется один присоединившийся участник «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном».

«Послами Мира» будут выбраны самые активные участники «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном».

«Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном» была создана 6 декабря 2016 года в целях оказания содействия мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Это – инициатива граждан Азербайджана и Армении, которые хотят внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта.

Эльшан Рустамов, Г.Р.