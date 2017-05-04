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Политика

Дугин: Некоторые силы заинтересованы в сохранении напряженности между Азербайджаном и Арменией 04.05.2017 15:21

«Русские в Ивановке сказали мне, что живут компактно и комфортно, не подвергаются никакой дискриминации как малочисленный народ, нет конфликтов, они работают коллективно и живут мирной жизнью. Я был очень рад этому».

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом сказал посетивший 3 мая село Ивановка Исмаиллинского района Азербайджана известный российский общественно-политический деятель, философ, политолог, переводчик, профессор МГУ имени Ломоносова Александр Дугин.

Он отметил, что посещение села Ивановка оставило у него приятные впечатления: «Жители Ивановки сказали мне, что всегда чувствуют заботу государства, нигде в мире нет такого спокойствия, как в Азербайджане. Они даже спокойно отпускают своих детей на улицу по ночам. Я посещал многие страны мира и могу сказать, что такого высокого уровня жизни, как в селе Ивановка, нет и в больших городах».

 По словам гостя, в ходе визита он воочию увидел, что услышанное и прочитанное им из прессы о развитии Азербайджана – это правда: «Из разговоров с людьми и собственных наблюдений я сделал вывод, что компактно проживающие в Азербайджане русские, в отличие от других стран Южного Кавказа, не хотят переезжать отсюда, они даже не думают об этом. Наоборот, те, кто в свое время уехал в другие страны, возвращаются сюда. Сегодня из-за многих преимуществ русские считают Азербайджан самым благоприятным местом для проживания».

Политолог коснулся и нагорно-карабахского конфликта: «После проведенных мною в Баку и Исмаиллы встреч мне еще раз стало ясно, что азербайджанский народ против конфликта в Нагорном Карабахе и хочет мира. Азербайджанский народ не враждует с простыми армянами, а только хочет освобождения оккупированных земель мирным путем. Но некоторые силы заинтересованы в том, чтобы постоянно сохранять напряженность между двумя народами. Россия хочет оказать помощь в скорейшем урегулировании этого конфликта».

Ялчин Алиев, Э.Т.

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