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Политика

Огтай Асадов встретился с делегацией во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Джибути 04.05.2017 02:00

3 мая председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Огтай Асадов встретился с делегацией во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Джибути Мухаммедом Али Хумедом.

Огтай Асадов отметил, что взаимные визиты вносят большой вклад в развитие наших связей. Он подчеркнул, что визит председателя Национальной ассамблеи Республики Джибути в Азербайджан откроет новые страницы в развитии отношений между нашими странами, в частности, парламентами. Отметив роль глав государств в развитии взаимоотношений, председатель Милли Меджлиса подчеркнул, что именно после встречи руководителей двух стран появились благоприятные условия для расширения связей.

Огтай Асадов отметил развитие в последние годы связей между нашими странами в политической, гуманитарной, экономической сферах. Председатель Милли Меджлиса подчеркнул важность расширения экономического сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что в дальнейшем будет создана межправительственная комиссия, проведены экономические форумы между нашими странами, что станет поддержкой развитию экономического сотрудничества.

Сообщив, что в Милли Меджлисе Азербайджан будет создана межпарламентская группа дружбы с Джибути, Огтай Асадов отметил, что в будущем будут осуществлены взаимные визиты депутатов, связи между нашими странами будут развиваться еще более высокими темпами.

Огтай Асадов проинформировал гостей об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Он выразил признательность за поддержку Азербайджана в международных организациях и принятую парламентом Джибути резолюцию о признании Ходжалинского геноцида.

Огтай Асадов пожелал успехов спортсменам из Джибути, которые примут участие в Играх исламской солидарности в Баку.

Мухаммед Али Хумед выразил удовлетворение визитом в Азербайджан. Он высказал уверенность, что эти визиты окажут позитивное влияние на развитие отношений между двумя странами, группы дружбы, созданные парламентами двух стран, сыграют еще большую роль в укреплении связей.

Председатель парламента подчеркнул, что резолюция о Ходжалинском геноциде была принята Национальной ассамблеей Джибути без всяких колебаний. «Как мусульманская страна, мы гордимся тем, что находимся рядом с Азербайджаном», - сказал Мухаммед Али Хумед, подчеркнув важность справедливого решения конфликта.

АЗЕРТАДЖ

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