Армяне готовят атаку на Полада Бюльбюль-оглы: «Надо дискредитировать его также, как Мэтью Брайзу»

Выдвижение кандидатуры посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы на пост генерального секретаря Организации по делам образования, науки и культуры ООН (ЮНЕСКО) не дает покоя армянам.

По имеющейся в распоряжении 1news.az инсайдерской информации, армяне уже начали активное наступление на каждого из членов ЮНЕСКО, чей голос может иметь хоть какое-то значение в данном вопросе.

Впрочем, своего отношения к данному вопросу армяне не скрывают.

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По словам чрезвычайного и полномочного посла Армении Армана Навасардяна, «это серьезнейший вызов для Армении».

Эти мысли дипломат озвучил в интервью изданию Armworld, перевод которого приводит сайт «Иносми».

Позицию Полада Бюльбюль-оглы армянский дипломат назвал «армянофобской», а риторику - воинствующей.

«Представляете, если он получит важный статус в ЮНЕСКО, какую антиармянскую политику начнет проводить в этой организации? Если сейчас его шаги ограничиваются уровнем заявлений, призывов и пропаганды, то став генеральным секретарем ЮНЕСКО, он уже начнет реально препятствовать всем проармянским программам, которые осуществляет эта организация в Армении, как культурным, так и научным. Однозначно, эта организация начнет работать против Армении или, в лучшем случае, не станет работать в интересах Армении», - не скрывая раздражения, говорит Навасардян.

«Прошелся» он и по действующему гендиректору ЮНЕСКО – представителю Болгарии Ирине Боковой, обвинив ее в «финансировании из Баку» (данное обвинение весьма серьезное, за которое, вполне возможно армянскому дипломату придется отвечать в суде).

«…об Ирине Боковой отмечу, что она получала финансирование из Баку и пыталась предпринимать антиармянские шаги, выполняя заказы Баку.

[…] То есть, даже без собственного представителя Баку предпринимает активные действия для использования ЮНЕСКО в своих целях.

… А если в должности генерального секретаря будет доверенное им лицо, то действия против Армении будут более весомыми», - считает армянский дипломат.

Отвечая на вопрос о том, каковы шансы П.Бюльбюль-оглы возглавить ЮНЕСКО, армянский дипломат с обидой отмечает: «Этот человек создал такую атмосферу доверия вокруг себя, что имеет репутацию великого знатока прекрасного, культуролога, артиста. Он своими личными качествами умеет убеждать общественность в том, что ему выгодно. […] он умеет обольщать людей. В России для многих он певец, поэт, актер, дипломат, доктор искусствоведения, профессор, кавалер, уважаемый человек».

В завершение интервью посол Навасардян отмечает, что Армении, пока не поздно, необходимо «пресечь этот процесс, поскольку выборы генерального секретаря пройдут в ноябре».

«Но для этого необходимо бить тревогу не только в России, но и в международных структурах, нужно требовать исключить его имя из списка кандидатов в генеральные секретари.

Это необходимо делать и через политические, и через общественные каналы. Вся общественность должна быть мобилизована, как в Армении, так и в Диаспоре. Помните, то же самое произошло, когда хотели назначить Метью Брайзу послом США в Азербайджане? Этого не случилось, в том числе, благодаря армянскому лоббингу.

Сейчас в Ереване формируется общественное движение, к которому уже присоединились известные политические, общественные и культурные деятели. Скоро мы распространим заявление о требовании предотвратить назначения Бюльбюль-оглы на должность генерального секретаря ЮНЕСКО. Мы имеем большое присутствие по всему миру, и при желании, наши призывы могут быть услышаны.

А России необходимо дать понять с кем она имеет дело в лице посла Азербайджана, который делает нападки на основного стратегического партнера и союзника России.

Очень сожалею, что СМИ не особо заинтересованы этим обстоятельством, это не получает широкого освещения, а между тем, темя для нас важная и тревожная», - отметил Навасардян.

1news.az