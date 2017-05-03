Али Гасанов: Наша цель – создание еще более эффективной системы управления

Общенациональный лидер Гейдар Алиев с момента своего прихода к власти сделал все, чтобы Азербайджан развивался во всех сферах.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, выступая на общереспубликанской конференции «Гейдар Алиев – первый азербайджанский генерал в органах государственной безопасности».

Али Гасанов подчеркнул, что наследие Гейдара Алиева и сегодня служит на благо азербайджанского народа.

«Основная цель проводимых сегодня в Азербайджане реформ – создание еще более оперативной, сильной, эффективной и прогрессивной системы управления, которая позволит успешно выполнить поставленные перед страной большие задачи», - подчеркнул в своем выступлении Али Гасанов.

Тимур Рзаев, Э.Т.