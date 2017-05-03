Очередной мониторинг на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил будет проведен 4 мая на территории Агдамского района Азербайджанской Республики.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, мониторинг будет проведен в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Мониторинг с азербайджанской стороны проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик и его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

С другой стороны линии соприкосновения, расположенной на оккупированной и контролируемой армянскими ВС территории Азербайджана, мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Ялчин Алиев, Э.Т.