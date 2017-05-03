Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров уверен, что в случае избрания композитора и певца, посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу, обладающего богатым управленческим и дипломатическим опытом, на пост генерального директора ЮНЕСКО, он достойно справится с этой работой.

Об этом Э.Мамедъяров заявил на встрече с аккредитованными в Азербайджане послами государств, входящих в Исполнительный совет ЮНЕСКО.

В свою очередь, сам П.Бюльбюльоглу, отметив, что является человеком, привязанным по жизни к культуре, поделился своими взглядами на деятельность ЮНЕСКО как кандидат на пост гендиректора этой структуры. Он подчеркнул, что его основными целями станут снижение политического влияния на деятельность ЮНЕСКО, повышение эффективности организации, усиление внимания к человеческим измерениям.

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев, в свою очередь, рассказал о личных и профессиональных качествах П.Бюльбюльоглу, его достижениях как деятеля культуры и искусства, вкладе, внесенном им в развитие культуры на национальном и международном уровнях. Он выразил уверенность в том, что в случае избрания гендиректором ЮНЕСКО Полад Бюльбюльоглу внесет весомый вклад в работу данной организации.

Встреча продолжилась в формате диалога и обсуждений в неофициальной обстановке.

Ялчин Алиев, Э.Т.