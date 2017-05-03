Подразделения армянских вооруженных сил за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 119 раз.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны АР, армянские ВС с позиций, находящихся в селах Шаваршаван и Барекамаван Ноемберянского района, Беркабер и Паравакар Иджеванского района Армении, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селах Фарахли, Гаймаглы, Мезем и на безымянных высотах в Газахском районе Азербайджана, из сел Чинари, Айгедзор, Айгепар и Мосесгех Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные в селах Мунджуглу, Алибейли и Агдам Товузского района Азербайджана.

Также подразделения армянских ВС с безымянных высот в Красносельском районе Армении обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные на безымянных высотах в Гядабейском районе Азербайджанской Республики.

Позиции Азербайджанской армии также подверглись обстрелу с позиций, находящихся близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Мерзили, Ширванлы и Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган и Ашагы Вейсалли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джебраильского районов Азербайджанской Республики.

Ялчин Алиев, Э.Т.