Совместное Коммюнике об установлении дипломатических отношений было подписано накануне в Нью-Йорке между Азербайджаном и Содружеством Багамских Островов.

Как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в документе указывается, что установление дипломатических связей проистекает из намерения поощрить взаимопонимание, усилить сотрудничество между двумя странами и их народами и основывается на Уставе ООН и международном праве, особенно на принципах международного мира и безопасности, суверенного равноправия государств, уважения национального суверенитета, независимости, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела государств и уважения международных договоров.

Коммюнике подписали постоянные представители двух стран при ООН – Яшар Алиев и Эллистон Рахминг.

Ялчин Алиев, Э.Т.