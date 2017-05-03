Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, в среду, 3 мая, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 20 331 квадратный метр территории села и подъездных дорог к нему (из них 2 481 – саперами агентства, 6 500 – механическим способом, 11 350 – с помощью поисковых собак).

В ходе работ были обнаружены 1362 осколка.

В целом за последние 75 дней очистки в Джоджуг Мерджанлы проверен 151 дом, обнаружены 40 неразорвавшихся боеприпасов, 8 противопехотных мин марки ОЗМ-72 и 21 противотанковая мина марки ТМ-57, а также 50 взрывателей к минам марки ТМ-57.

В результате очищено 2 млн 592 тысячи 182 квадратных метра территории села (из них 514 393 – саперами агентства, 773 700 – механическим способом, 113 000 – прибором подземного сканирования SENSYS и 1млн 191 тысяча 089 – с помощью поисковых собак).

Тимур Рзаев, Э.Т.

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