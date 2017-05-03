В Баку прошла встреча посла Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане Мухаммеда Ахмеда аль-Губайси с бизнес-партнерами ОАЭ-Азербайджан.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на посольство ОАЭ в Азербайджане, на встрече, в которой приняли участие руководители и представители различных компаний из Азербайджана и ОАЭ, были затронуты вопросы взаимных инвестиций, экспорта и импорта товаров, налаживания авиасообщения.
На встрече посол Мухаммед Ахмед аль-Губайси подчеркнул усилия глав двух стран для развития политических и экономических отношений между странами.
Участники высоко оценили результаты 6-го заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, которое было проведено недавно в Дубае.
В ходе обсуждений было принято решение на постоянной основе проводить подобные мероприятия.
Эльшан Рустамов, Г.Р.