В Баку прошла встреча посла Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане Мухаммеда Ахмеда аль-Губайси с бизнес-партнерами ОАЭ-Азербайджан.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на посольство ОАЭ в Азербайджане, на встрече, в которой приняли участие руководители и представители различных компаний из Азербайджана и ОАЭ, были затронуты вопросы взаимных инвестиций, экспорта и импорта товаров, налаживания авиасообщения.

На встрече посол Мухаммед Ахмед аль-Губайси подчеркнул усилия глав двух стран для развития политических и экономических отношений между странами.

Участники высоко оценили результаты 6-го заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, которое было проведено недавно в Дубае.

В ходе обсуждений было принято решение на постоянной основе проводить подобные мероприятия.

Эльшан Рустамов, Г.Р.