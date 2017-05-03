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Политика

Глава азербайджанской диаспоры Украины возмущен клеветой в его отношении в СМИ Азербайджана 03.05.2017 18:36

Председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины и руководитель Ассамблеи наций Украины Ровшан Тагиев выступил с заявлением в связи с публикацией накануне в ряде азербайджанских СМИ материалов о его якобы участии в организованном армянами 24 апреля мероприятии по случаю очередной годовщины так называемого «геноцида армян».

«Я расцениваю распространение подобной информации обо мне как провокацию в отношении меня и моей семьи», - говорится в заявлении Р.Тагиева, распространенном в среду.

Он отмечает, что в последнее время ряд информационных сайтов Азербайджана проводит заказную клеветническую кампанию в отношении известных лиц азербайджанской диаспоры Украины.

«Примечательно, что большинство оклеветанных до сих пор соотечественников – это люди, которые ведут решительную борьбу против армянского вандализма, в особенности ежегодно участвующие в годовщину Ходжалинского геноцида в акциях протеста перед посольством Армении», - заметил глава азербайджанской диаспоры Украины.

Р.Тагиев напомнил, что на прошедшем в прошлом году IV Съезде азербайджанцев мира Распоряжением Президента Азербайджана он был награжден медалью «Терегги», а в феврале нынешнего года избран вице-президентом Конгресса азербайджанцев Европы.

«Последние 3-4 месяца в азербайджанских медиа ведется клеветническая кампания в отношении нас. Они писали, а мы надеялись, что все пройдет. Обратите внимание, сколько раз они прибегали к клевете. 2 мая ряд азербайджанских сайтов, принизив мою честь и достоинство как председателя Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, а также принизив честь и достоинство руководителя Азербайджанского культурного центра имени Муслима Магомаева, народного артиста Украины Гурбана Аббасова опубликовал материал провокационного характера, который наносит удар по нашему авторитету в обществе. Эти сайты, взяв из Интернета фотографии с мероприятия 23 сентября 2016 года, посвященного Дню геноцида цыганского и еврейского народов в Киеве, в котором участвовали представители малочисленных народов, проживающих в Украине (http://prison-pastoral.blogspot.com/2016/09/blog-post_24.html?spref=tw), представили это как наше с Гурбаном Аббасовым участие в проведенном в этом году 24 апреля мероприятии, посвященном вымышленному «геноциду армян». Это является унижением нашей чести и достоинства посредством создания чувства ненависти у азербайджанской общественности в отношении нас и наших семей. Заказчики и те, кто распространяет подобную лживую, провокационную информацию, перешли красную черту», - заявляет Р.Тагиев.

Он утверждает, что хорошо знает тех, кто написал и кто стоит за этими клеветническими материалами о нем и Г.Аббасове.

«А то, кто является проармянским, а кто истинным патриотом, мы выясним посредством суда. Отмечу также, что в связи с этими материалами я уже обратился в соответствующие органы Украины и Азербайджана», - подытоживается в заявлении.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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