Американские ученые в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил АР – ФОТО

В Главном клиническом госпитале Вооруженных сил АР проведена научно-практическая конференция на тему «Современный подход к человеческой генетике».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службe Минобороны АР, в мероприятии приняли участие академик Университета Южной Калифорнии Владимир Зельман, академик Мэрилендского университета Роалд Сагдеев, сотрудник Лос-анджелесского университета Наталья Пастушенко, сотрудник Московского государственного университета Елена Попова и азербайджанские специалисты.

В ходе конференции состоялся широкий обмен мнениями по различным аспектам проблем формирования человеческой генетики, определению направлений сотрудничества между ученными и специалистами в этой области, молекулярной биологии, молекулярной диагностике, медицинской генетике, исследованию проблем генной терапии и изучению возможностей применения новых технологий в медицине, а также по другим вопросам.

Эльшан Рустамов, Г.Р.