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Политика

Посол ЕС в Азербайджане приглашает на День Европы в Лянкяран – ВИДЕО 03.05.2017 17:16

Делегация Евросоюза в Азербайджане готовится к Дню Европы, который в этом году решено провести на юге Азербайджана – в Лянкяране.

По этому случаю Делегация ЕС распространила видео, на котором ее глава Малена Мард приглашает всех принять участие в праздничных мероприятиях.

«Приглашаю всех вас на празднование Дня Европы, которое пройдет в Лянкяране!» - говорит посол на азербайджанском языке.

6 и 7 мая в Лянкяране пройдут открытые концерты, выставки, показы европейских фильмов, студенческие и интеллектуальные мероприятия. Ознакомиться с подробной программой планируемых мероприятий можно на специальной странице в Фейсбуке.

Еще одной отличительной чертой празднования Дня единой Европы в этом году станет то, что к Делегации Евросоюза присоединятся посольства 15 стран-членов ЕС.

Решение перенести мероприятия в Лянкяране объясняется тем, что с 2018 года здесь начнется реализация нескольких экономических проектов Евросоюза. Потому в Делегации ЕС посчитали целесообразным начать с ознакомления лянкяранской общественности с Европой и ее культурой.

День единой Европы, который в этом году празднуется в 67-й раз, связан с принятием исторического для европейцев документа – декларации Шумана, положившей начало евроинтеграции.

9 мая 1950 года глава французской дипломатии Роберт Шуман предложил Германии объединить производство угля и стали двух стран. Через год, в 1951-м, шесть стран создали Европейское объединение угля и стали – самую первую модель Европейского сообщества, которое сегодня объединяет 28 стран.

Евросоюз не в первый раз проводит крупное культурное мероприятие в регионах Азербайджана. Так, в прошлом году одно из наиболее популярных событий в деле сближения культур – «Европейский городок» - прошел в Гяндже, молодежной столице Европы-2016. 

Самый крупный по масштабам «Еврогородок» прошел в октябре 2016 году на бакинском Приморском бульваре, который был приурочен к 25-летию сотрудничества Баку и Брюсселя.

Елена Остапенко, Э.Т. 

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