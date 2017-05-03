Вице-премьер о необходимости сокращения государственных служащих

Большой бюрократический аппарат, наряду с увеличением бюджетных расходов во многих странах, сопровождается снижением показателей качества управления.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в статье вице-премьера Али Ахмедова, опубликованной в газете «Азербайджан».

«Статистические данные свидетельствуют о необходимости принять серьезные меры в этой области в Азербайджане», - говорится в статье.

В публикации приводятся данные Государственного статистического комитета, которые свидетельствуют о том, что в 2015 году в сферах государственного управления, обороны и социального обеспечения в Азербайджане работали 287,3 тыс. человек.

«При этом наблюдается рост, так как в 2010 году число служащих в сферах госуправления, обороны и социального обеспечения составляло 279 тыс. человек», - отмечается в материале.

А.Ахмедов указывает, что если в Азербайджане на каждые 10 тыс. человек 287 задействованы в сфере государственного управления, то этот показатель в США, Германии, Японии и России составляет 100-110 человек.

«Аппарат государственного управления по численности должен быть не только оптимальным, но и отличаться оперативностью, иметь свойство сводить к минимуму время принятия решений», - отмечается в публикации.

Эльшан Рустамов, Г.Р.