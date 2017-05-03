Азербайджано-турецкие совместные тактические учения продолжаются - ВИДЕО

Подразделениями, привлеченными на совместные учения вооруженных сил Азербайджана и Турции, на очередном этапе в условиях взаимной согласованности были выполнены различные боевые элементы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, учения продлятся до 5 мая.

Отметим, что в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, с 1 по 5 мая проходят совместные тактические учения с боевыми стрельбами Вооруженных сил двух стран.

Основной целью учений является улучшение координации посредством обмена опытом между вооруженными силами Азербайджана и Турции, достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран при совместном планировании штабов, а также повышение готовности и способности подразделений к проведению операций.

Эльшан Рустамов, Г.Р.