Али Гасанов об арестованных генералах упраздненного МНБ: Они нанесли серьезный ущерб имиджу органов госбезопасности Азербайджана

«Некоторые «генералы», проникшие в органы государственной безопасности Азербайджана, вместо того чтобы продолжать в своей работе традиции, заложенные Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, несколько лет назад своими действиями нанесли имиджу органов госбезопасности Азербайджана такой ущерб, который не смогли причинить антиазербайджанские силы».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, выступая на общереспубликанской конференции «Гейдар Алиев – первый азербайджанский генерал в органах государственной безопасности».

«Их уровень интеллекта и культуры не соответствовал уровню генерала госбезопасности. Некоторые бывшие сотрудники органов госбезопасности Азербайджана, хоть и родились в интеллигентных семьях, но так и не стали ни профессиональными кадрами, ни национальной интеллигенцией.

Гейдар Алиев поднялся на вершину элиты органов госбезопасности СССР, был генералом, полностью посвятившим себя служению своему народу и государству», - подчеркнул Али Гасанов.

Тимур Рзаев, Э.Т.