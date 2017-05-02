Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на весенней сессии приняла в отношении Турции несправедливое решение и проголосовала за возвращение ее в процедуру мониторинга.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил спикер Огтай Асадов.

По его словам, Турция является одной из стран, принявших участие в создании ПАСЕ.

«Турция 13 лет назад перешла в постмониторинговый период. Однако впервые в истории ПАСЕ страна из постмониторингового периода была возвращена в мониторинговый. Наша делегация выступила против этого», - сказал он.

Следует отметить, что при вступлении в Совет Европы страны берут на себя ряд обязательств, которые подвергаются мониторингу ПАСЕ. Турция до 2004 года находилась в процедуре мониторинга.

25 апреля ПАСЕ большинством голосов проголосовала за возвращение Турции в процедуру мониторинга ее обязательств перед Советом Европы.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, 45 - выступили против, 12 - воздержались. Всего в голосовании приняли участие 170 парламентариев.

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