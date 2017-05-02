Представитель Службы внешних операций Европейского Союза Люк Девин и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев провели на прошлой неделе интенсивные переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом сообщила глава Делегации ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Она отметила, что обе стороны амбициозны и полны решимости продолжать переговоры.

«Думаю, в скором времени состоится очередной раунд переговоров. Наша цель - совместная интенсивная работа. Особенно плотно мы работаем в свете предстоящего в ноябре этого года саммита Программы «Восточное партнерство», - отметила она.

Ялчин Алиев, Э.Т.