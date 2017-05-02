В Баку во вторник, 2 мая, проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает 1news.az, в повестку дня заседания включено 13 вопросов.

Среди них – законопроекты «О туризме», «О дипломатической службе», «О паспортах», «О лекарственных препаратах», «О рекламе», внесение изменений в Кодекс административных правонарушений, гражданско-процессуальный, уголовно-процессуальный, административно-процессуальный кодексы, обсуждение во втором чтении законопроекта «Об обременении движимого имущества».

Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.