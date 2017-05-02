Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф Бен Ахмед аль-Усаймин прибывает во вторник с двухдневным официальным визитом в Азербайджан по приглашению главы МИД АР Эльмара Мамедъярова.

Как сообщается на сайте ОИС, в ходе визита генсек встретится с высокопоставленными лицами государства и примет участие в торжественном открытии IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, который пройдет в столице Азербайджана 5-6 мая.

Юсеф Бен Ахмед аль-Усаймин выступит на форуме с речью, в которой подчеркнет важность диалога между различными культурами как связующего звена между обществами и культурами. Он также расскажет, как исламская культура и цивилизация на протяжении всей своей истории проецировали идеалы толерантности, мирного сосуществования и культурного разнообразия.

Ялчин Алиев, Э.Т.