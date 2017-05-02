Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60-миллиметровые минометы (3 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 110 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций в селах Паравакар, Вазашен Иджеванского района, в селе Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Бала Джафарли, Гушчу Айрым Газахского района, Алибейли, Агдам, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили, Джевахирли, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джебраильского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.